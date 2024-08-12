Понедельник, 12 августа, 2024

Супруг рязанки, погибшей в автомобильной аварии в Ивановской области, поделился подробностями трагедии

Автор: 7info7

Опубликовано

фото "Ивановские новости"

Супруг женщины, которая трагически погибла в пятницу, 9 августа, в ДТП на дороге в Ивановской области, поделился подробностями инцидента. Интервью с ним было опубликовано в «Ивановские новости».

По его словам, семья ехала из Суздаля к родителям в Шую.

«Человек пошел на обгон целой колонны машин, но понял, что не успевает и встал (в прямом смысле) на встречной полосе, — рассказал собеседник издания. — Впереди меня ехавший автомобиль, увидев его (там женщина ехала), очень резко снизил скорость (практически остановился). Я ехал за ним и, чтобы избежать столкновения, резко затормозил. Вертел я рулем в это время или нет, уже не помню. В общем, после этого торможения я оказался на встречной полосе, фуру не видел, потом произошел удар.»

Он также сообщил, что двое его детей сейчас находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Врачи пока не могут дать прогноз. Погибшую женщину похоронили в Рязани 11 августа.

Ранее сообщались подробности трагического ДТП. Так, 9 августа около 16:00 на трассе Лежнево – Хозниково – Шуя Ford Focus с рязанской семьей столкнулся грузовик Scania. Пассажирка легковушки, женщина 1986 года рождения, погибла. За рулем был мужчина 1988 года, также в машине находились девятилетний мальчик и 12-летняя девочка.

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