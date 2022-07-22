Суд в Тамбове арестовал мужчину, который похитил ребёнка и бросился с ним на машину

РИА Новости. Ленинский районный суд в Тамбове арестовал на два месяца мужчину, который выхватил шестимесячного ребёнка из коляски и бросился с ним на капот проезжающего автомобиля, а позднее заявил очевидцам, что так он хотел попасть в тюрьму.

В среду вечером 51-летний мужчина на пешеходном переходе подбежал к женщине с коляской, выхватил шестимесячного сына, и бросился на капот проезжающей машины, информировал СК. Очевидцам удалось задержать злоумышленника. Ребёнок получил ушибы мягких тканей — его осмотрели врачи и отпустили домой. Возбуждено дело о покушении на убийство. Представитель СУСК уточнял РИА Новости, что подозреваемому грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Как следует из видеозаписи в соцсетях, при задержании мужчина заявлял, что «хочет в тюрьму». В СК отмечали, что выясняют мотивы его действий, мужчине организуют психолого-психиатрическую экспертизу.