Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Суд в Рязанской области назначил штраф подростку за кражу планшета

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Спасском районе несовершеннолетнему уроженцу города Рязани суд назначил штраф за кражу планшета. Подробности привели в прокуратуре Спасского района.

В июле 2022 года подросток, зная, что хозяина жилища не было дома, проник в его дом с целью хищения какого-либо имущества и похитил планшетный компьютер.

По закону такие действия наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Прокуратура Спасского района поддержала гособвинение по делу.

Подсудимый полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Суд усмотрел исключительные обстоятельства, связанные с мотивами преступления и личностью подсудимого, и назначил более мягкий вид наказания.

24 января Спасский районный суд признал подростка виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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