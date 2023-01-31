Суд в Рязанской области назначил штраф подростку за кражу планшета

В Спасском районе несовершеннолетнему уроженцу города Рязани суд назначил штраф за кражу планшета. Подробности привели в прокуратуре Спасского района.

В июле 2022 года подросток, зная, что хозяина жилища не было дома, проник в его дом с целью хищения какого-либо имущества и похитил планшетный компьютер.

По закону такие действия наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Прокуратура Спасского района поддержала гособвинение по делу.

Подсудимый полностью признал вину в преступлении и раскаялся в содеянном. Суд усмотрел исключительные обстоятельства, связанные с мотивами преступления и личностью подсудимого, и назначил более мягкий вид наказания.

24 января Спасский районный суд признал подростка виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.