Суд приговорил жителя Кирова к 6 годам колонии за изнасилование и убийства 20-летней давности

В Кировской области мужчина изнасиловал и убил свою знакомую 20 лет назад. Его приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы.

Следствие установило, что в 2001 году мужчина, являясь на тот момент несовершеннолетним, изнасиловал свою знакомую. Чтобы скрыть преступление, он задушил девушку и ушел с места убийства.

Сотрудники провели экспертизы для установления личности преступника. В том числе сделали молекулярно-генетический тест, чтобы определить генотип лица.

На основе собранных доказательств, мужчину приговорили к 6 с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба следкома Кировской области.