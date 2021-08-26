18.3 C
Рязань
Четверг, 26 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Суд приговорил жителя Кирова к 6 годам колонии за изнасилование и убийства 20-летней давности

Кристина Белова
Суд приговорил жителя Кирова к 6 годам колонии за изнасилование и убийства 20-летней давности

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Кировской области мужчина изнасиловал и убил свою знакомую 20 лет назад. Его приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы.

Следствие установило, что в 2001 году мужчина, являясь на тот момент несовершеннолетним, изнасиловал свою знакомую. Чтобы скрыть преступление, он задушил девушку и ушел с места убийства.

Сотрудники провели экспертизы для установления личности преступника. В том числе сделали молекулярно-генетический тест, чтобы определить генотип лица.

На основе собранных доказательств, мужчину приговорили к 6 с половиной годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба следкома Кировской области.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]