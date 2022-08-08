Суд обязал омского педофила выплатить падчерице 850 тыс руб

Омский областной суд оставил в силе приговор мужчине, признанному виновным в изнасиловании падчерицы, и обязал его выплатить ей 850 тысяч рублей за моральный вред, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор был вынесен 18 апреля: 41-летний фигурант был признан виновным по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, и осужден на 15 лет колонии.

«Кроме того, суд по иску прокурора, заявленного по согласованию с законным представителем потерпевшей, взыскал с него компенсацию причиненного преступлениями морального вреда в размере 850 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

Мужчина вину в совершении преступлений не признал и попытался оспорить решение суда, однако Омский областной суд отклонил апелляцию.

По данным следствия, омич с декабря 2017 по январь 2020 года, возвращаясь из командировок, неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней дочери своей сожительницы. В апреле 2021 года 17-летняя девушка рассказала о домогательствах своей матери, а в телефоне подозреваемого следователи обнаружили откровенные видео.