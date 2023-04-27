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Четверг, 27 апреля, 2023

Студентка Рязанского политеха представила концепцию летних кафе ансамбля улицы Почтовой

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела заседание Совета по присуждению поощрительных премий. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

В работе Совета приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, представители рязанских вузов.

С презентацией проекта «Концепция летних кафе ансамбля улицы Почтовой в г. Рязани» выступила студентка направления подготовки «Архитектура» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Эльвира Яковлева.

По итогам голосования студентке присуждена поощрительная премия за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни.

— Сохранению исторического архитектурного облика Рязани уделяется особое внимание со стороны региональной и городской власти. Ваш проект является очень актуальным. Его реализация внесет большой вклад в создание единого архитектурного ансамбля улицы Почтовой, — отметила Татьяна Панфилова.

Студентка Рязанского политеха представила концепцию летних кафе ансамбля улицы Почтовой

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