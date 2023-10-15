Строительство детского сада в Кальном планируется завершить в ноябре 2023 года, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На объекте 14 октября побывал исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артёмов.

Детский сад рассчитан на 224 воспитанника. Параллельно строительным работам идёт благоустройство территории — рабочие устанавливают веранды, игровое оборудование.

Виталий Артемов поручил как можно быстрее подключить отопление. Подготовка к пуску проведена, построена собственная котельная.

Также мэр Рязани поручил рассмотреть вопрос обустройства подъездных путей и подходов к детскому саду, расположенному в зоне многоэтажного строительства. Особенно важен пожарный въезд.