Стоимость уведомлений Сбербанка вырастет на 10 рублей с 1 августа.

Повышение произойдёт впервые за 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

Стоимость услуги «уведомления об операциях» составит 40 или 70 рублей в месяц в зависимости от типа карты, – рассказали в финансовой организации.

В Сбербанке объяснили повышение цены двукратным ростом бизнеса за последние 5 лет. Выросли транзакционная активность клиентов и число отправляемых сообщений.

При оформлении подписки банка услуга будет бесплатной.