Вторник, 18 июня, 2024

Стюардесса рассказала о необычном сексе на борту самолёта

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от chevanon на Freepik

Бывшая стюардесса одной из крупных российских авиакомпаний поделилась историями о случаях секса на борту самолета. В своем YouTube-канале «Anny problem» Анна, которая сейчас живет в Турции, рассказала об этом, пишет «Московский комсомолец».

Анна упомянула о существовании «Клуба десятитысячников», который объединяет людей, занимавшихся сексом во время полёта, на высоте десяти тысяч метров.

Она уточнила, что лично не сталкивалась с сексом в туалете самолета, но стала свидетельницей более необычного случая. Одна пассажирка занималась оральным сексом с другим пассажиром прямо во время рейса, скрываясь под пледом.

«Видимо, они считали, что плед работает как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Но это было очевидно для всех», — отметила Анна.

Бортпроводники сделали паре деликатное замечание и попросили прекратить непристойное поведение, стараясь не привлекать внимания остальных пассажиров.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

Юные танцоры из Рязани вошли в топ-10 лучших пар страны

Уроженец Ряжского муниципального округа занял второе место на чемпионате России по гиревому спорту

В Рязани мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

Олег Рубцов из Рязани погиб на СВО

В Рязанском театре драмы готовится к открытию 237-го театрального сезона

Бахилов прокомментировал ситуацию с отключением газа в Касимове

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Новости мира
Разница в том, что Samp-T запускает ракеты вертикально вверх, а затем они наводятся на цель, что позволяет одному комплексу защищать объект со всех сторон.

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Новости Рязани
В этой новости собрали все, что известно об аварии.

Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Новости Рязани
Представители компании-застройщика приехали в белорусский город накануне Дня победы.

Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

Новости Рязани
Губернатор отметил, что количество аварий на электросетях в Рязани увеличивается.

256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

Новости Рязани
В центре активной молодёжи и детей «Лучезарный» подвели итоги Многопрофильной смены Движения Первых.