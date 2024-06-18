Стюардесса рассказала о необычном сексе на борту самолёта

Бывшая стюардесса одной из крупных российских авиакомпаний поделилась историями о случаях секса на борту самолета. В своем YouTube-канале «Anny problem» Анна, которая сейчас живет в Турции, рассказала об этом, пишет «Московский комсомолец».

Анна упомянула о существовании «Клуба десятитысячников», который объединяет людей, занимавшихся сексом во время полёта, на высоте десяти тысяч метров.

Она уточнила, что лично не сталкивалась с сексом в туалете самолета, но стала свидетельницей более необычного случая. Одна пассажирка занималась оральным сексом с другим пассажиром прямо во время рейса, скрываясь под пледом.

«Видимо, они считали, что плед работает как мантия-невидимка из „Гарри Поттера“. Но это было очевидно для всех», — отметила Анна.

Бортпроводники сделали паре деликатное замечание и попросили прекратить непристойное поведение, стараясь не привлекать внимания остальных пассажиров.