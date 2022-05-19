Стилист назвала фасоны купальников, которые выглядят дешево

Стилист Клемми Филдсенд объяснила, какие модели купальников никогда нельзя покупать девушкам, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Филдсенд уверена, что купальники с бюстгальтером-«шторкой», показывающие нижнюю часть груди, подходят только молодым девушка с пышными формами. Остальным их лучше не надевать.

Выглядеть дешево можно из-за купальника с пуш-ап-эффектом. Стилист отметила, что такой формат неудобен для ношения, а летом ещё и вреден.

Другие антитренды этого лета — бюстгальтеры со стразами: слитные купальники с цветочными узорами и металлическим блеском. Они были популярны в 2000 годах, но сейчас мода поменялась. Ещё один минус — купальники добавляют своим обладательницам лишние сантиметры.

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