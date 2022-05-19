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Четверг, 19 мая, 2022

Стилист назвала фасоны купальников, которые выглядят дешево

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7info
7info

Стилист назвала фасоны купальников, которые выглядят дешево

Стилист Клемми Филдсенд объяснила, какие модели купальников никогда нельзя покупать девушкам, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Филдсенд уверена, что купальники с бюстгальтером-«шторкой», показывающие нижнюю часть груди, подходят только молодым девушка с пышными формами. Остальным их лучше не надевать.

Выглядеть дешево можно из-за купальника с пуш-ап-эффектом. Стилист отметила, что такой формат неудобен для ношения, а летом ещё и вреден.

Другие антитренды этого лета — бюстгальтеры со стразами: слитные купальники с цветочными узорами и металлическим блеском. Они были популярны в 2000 годах, но сейчас мода поменялась. Ещё один минус — купальники добавляют своим обладательницам лишние сантиметры.

Изображение Claudio_Scott с сайта Pixabay

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