Статью об древних акулах Шацкого района Рязанской области опубликовало американское издание

Американский «Журнал палеонтологии позвоночных» опубликовал статью, соавторами которой стали рязанские учёные Алексей Водорезов и Сергей Солонин. Об этом пишет издательство «Пресса».

В статье речь идёт об акулах рода птиходус, останки которых обнаружили в карьере села Малый Пролом Шацкого района.

Публикация стала большим событием не только для российской науки, но и для мировой, – подчеркнули рязанские учёные.

Статья в свободном доступе есть на английском языке. Подробнее узнать историю изучения древних шацких рептилий и акул можно здесь.