Старый Новый год в России: традиции, обычаи и народные приметы

Старый Новый год — это российский праздник, который отмечается 14 января. Он является продолжением новогодних торжеств, имеет свои уникальные традиции и обычаи.

До революции 1917 года Новый год отмечался по юлианскому календарю, который был принят в Византии. В 1918 году в России был принят григорианский календарь, и Новый год стал отмечаться 1 января. Однако в народе продолжала сохраняться традиция празднования Нового года по старому стилю, которая и получила название Старый Новый год.

Подготовка к празднику

В канун Старого Нового года принято убирать в доме, готовить праздничные блюда, покупать подарки. В некоторых регионах России существует традиция колядовать.

Колядование — это народный обычай, который заключается в обходе домов с песнями и пожеланиями. Его связывают с периодом между Рождеством и Крещением, который именуется Святками. Колядники обычно наряжаются в костюмы и носят маски. Они поют колядки, в которых желают хозяевам дома здоровья, счастья и благополучия. В качестве подарка колядники обычно получают сладости или деньги.

Праздничные блюда на Старый Новый год

На Старый Новый год принято готовить традиционные блюда русской кухни, такие как оливье, селедка под шубой, холодец, блины. Оливье — это салат, который получил свое название в честь французского повара Оливье, который придумал его в XIX веке. Салат готовится из вареных овощей, мяса, консервированного горошка и майонеза.

Сельдь под шубой — это еще один популярный салат, который готовится из селедки, картофеля, моркови, свеклы и майонеза.

Праздничные развлечения на Старый Новый год

В этот день принято ходить в гости, посещать театры и другие культурные мероприятия. В некоторых регионах России существует традиция гадать в ночь на Старый Новый год.

Гадание — это старинный обычай, который позволяет узнать будущее. Существует множество различных гаданий, которые можно проводить в ночь на Старый Новый год. Например, можно гадать на зеркале, воске, картах или кофейной гуще.

Подарки на Старый Новый год

На Старый Новый год принято дарить подарки близким и друзьям. Подарки могут быть как простыми, так и дорогими. Главное, чтобы они были от чистого сердца.

Старый Новый год в современной России

В современной России Старый Новый год продолжает оставаться популярным праздником. Его отмечают как в городах, так и в сельской местности. Старый Новый год является важным праздником в русской культуре. В этом году праздник приходится на выходные, так что можно спокойно встретить «Новый год — 2.0».

Народные приметы на Старый Новый год

Порог дома 14 января первой перешагнула женщина — к несчастью.

День выдался теплым — и лето будет погожим;

Давать деньги в долг нельзя, можно самому погрязнуть в долгах;

Деревья в инее — ждать хорошего урожая;

Запрещается выносить мусор — есть риск выбросить из дома счастье;

Опасно произносить слово «тринадцать» — быть беде;

Девушкам не стоит веселиться в чисто женском обществе, чтобы не остаться в одиночестве;