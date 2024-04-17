Стартовал набор волонтёров на рязанский фестиваль «Небо России»

В Рязанской области под Спасском с 9 по 11 августа состоится традиционный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Для работы на фестивале начался набор волонтёров, они войдут в состав регионального «Корпуса гостеприимства»

Волонтёром может стать любой житель региона от 16 лет. Заявку необходимо подать на сайте DOBRO.RU до 30 апреля 2024 года включительно. Всех, кто подаст заявку, ждёт отбор, а затем подготовка в очном и заочном форматах.

Трансфер от Рязани до места проведения фестиваля и обратно, питание, экипировка волонтёра, сувениры – всё это будет обеспечено организаторами.

— Волонтеры Корпуса гостеприимства получат новые навыки и незабываемый опыт, а в дальнейшем смогут стать частью других региональных событий, — говорится в сообщении администрации Рязани.

Возрастное ограничение 16+