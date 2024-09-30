Стало известно продолжение истории со школьниками, которые сожгли заживо ребенка в Подмосковье

В специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на три года отправят только одного из подростков из Подмосковья, которые сожгли заживо ребенка, пишет АиФ.

«В спецшколу поместят лишь одного из двух подростков. Второго нельзя — по состоянию здоровья», — говорится в публикации.

По своему режиму это учреждение похоже на колонию для несовершеннолетних преступников.

Трагедия произошла полтора года назад в поселке Дубовая Роща под Раменским. Юный дзюдоист, призер множества соревнований после школы отправился гулять с 13-летними приятелями. За несколько дней до этого мальчик победил одного из них в спарринг-бое, и, возможно, проигравший затаил обиду на победителя.

Злоумышленники заперли жертву в деревянном сарае и забили дверь гвоздями. Вскоре постройка загорелась. По словам матери погибшего, его скелет собирали по кусочкам.

Ребята на допросах уверяли полицейских, что мальчик поджег себя сам. Эта версия и стала основной в следствии. Уголовное дело по этой причине закрыли весной.