Стало известно, когда США приняли решение об ударах ATACMS по Брянской области

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о нанесении ударов ракетами ATACMS вглубь России, включая Брянскую область, еще до завершения президентских выборов, пишут « Брянские новости » со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

По его словам, на момент обсуждения этого вопроса чиновники не знали результаты голосования.

Кирби уточнил, что после выборов Белый дом проинформировал команду Дональда Трампа о сделанных шагах.

Избранный президент США, в свою очередь, резко раскритиковал действия администрации Байдена, назвав их «глупым решением», которое он бы пересмотрел.