Стало известно, какие зарплаты предлагают рязанцам в 2025 году

Анализ рынка труда Рязанской области за последний месяц показывает позитивную динамику: жители региона активно завершили 2024 год и не менее активно начали 2025. Средний уровень зарплат достиг 60,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. больше, чем зимой прошлого года, сообщает hh.ru
Кто получает больше всех?
- Автомобильный бизнес лидирует с доходами в 125 тыс. рублей, что на 45 тыс. выше прошлогодних показателей.
- Топ-менеджеры различных отраслей зарабатывают около 117 тыс. рублей.
- Сектор логистики и перевозок предлагает в среднем 105 тыс. рублей.
- Высокооплачиваемыми остаются рабочие профессии (85 тыс.), сельское хозяйство (80 тыс.), строительство (79 тыс.) и производство (77 тыс.).
Где прирост оказался максимальным?
- Специалисты по ремонту и продаже авто увеличили свои доходы на 45 тыс. рублей.
- Водители, курьеры и сотрудники складов получили прибавку в среднем на 18 тыс.
- Управленцы улучшили свои доходы на 18 тыс., а рабочие – на 15 тыс.
Динамика по ключевым сферам
Сравнение зарплат за 2024 и 2023 годы подтверждает стремительный рост доходов в ряде направлений:
|Сфера
|2024
|2023
|Прирост
|Автомобильный бизнес
|125 000 ₽
|79 581 ₽
|+45 419 ₽
|Высший и средний менеджмент
|117 328 ₽
|99 347 ₽
|+17 980 ₽
|Логистика и перевозки
|105 007 ₽
|86 774 ₽
|+18 233 ₽
|Рабочий персонал
|85 496 ₽
|69 987 ₽
|+15 509 ₽
|Строительство и недвижимость
|79 095 ₽
|66 815 ₽
|+12 280 ₽
|Маркетинг и реклама
|64 590 ₽
|54 055 ₽
|+10 535 ₽
|IT
|60 052 ₽
|53 919 ₽
|+6 133 ₽
Повышение зарплат: кто и как?
Согласно исследованию hh.ru, 58% компаний повысили зарплаты в 2024 году, что ниже, чем в 2023 году (68%). Доля компаний, оставивших оплату труда без изменений, выросла до 33%, а тех, кто уменьшил зарплаты, стало больше — 6% против 1% годом ранее.
Особенно активно оплата труда увеличивалась в средних компаниях (66% из них повысили зарплаты). Среди отраслей рекордсменами стали:
- HoReCa – 68% работодателей повысили доходы сотрудников.
- Добыча сырья – 67%.
- Промышленность (тяжелая и легкая) – 66%.
Что ждать в 2025 году?
Большинство компаний (63%) планируют повышение зарплат. Из них 42% собираются ориентироваться на уровень инфляции, а 21% – на рыночные условия и запросы сотрудников. Однако темпы роста, скорее всего, замедлятся. По словам Натальи Даниной, эксперта hh.ru, увеличение зарплат коснется только ключевых специалистов, независимо от их должности и опыта.
Таким образом, конкуренция за кадры остается мощным стимулом для повышения зарплат, но перспективы зависят от финансовых возможностей бизнеса в условиях экономической нестабильности.