Стало известно, какие зарплаты предлагают рязанцам в 2025 году

Анализ рынка труда Рязанской области за последний месяц показывает позитивную динамику: жители региона активно завершили 2024 год и не менее активно начали 2025. Средний уровень зарплат достиг 60,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. больше, чем зимой прошлого года, сообщает hh.ru

Кто получает больше всех?

Автомобильный бизнес лидирует с доходами в 125 тыс. рублей, что на 45 тыс. выше прошлогодних показателей.

лидирует с доходами в 125 тыс. рублей, что на 45 тыс. выше прошлогодних показателей. Топ-менеджеры различных отраслей зарабатывают около 117 тыс. рублей.

различных отраслей зарабатывают около 117 тыс. рублей. Сектор логистики и перевозок предлагает в среднем 105 тыс. рублей.

предлагает в среднем 105 тыс. рублей. Высокооплачиваемыми остаются рабочие профессии (85 тыс.), сельское хозяйство (80 тыс.), строительство (79 тыс.) и производство (77 тыс.).

Где прирост оказался максимальным?

Специалисты по ремонту и продаже авто увеличили свои доходы на 45 тыс. рублей.

Водители, курьеры и сотрудники складов получили прибавку в среднем на 18 тыс.

Управленцы улучшили свои доходы на 18 тыс., а рабочие – на 15 тыс.

Динамика по ключевым сферам

Сравнение зарплат за 2024 и 2023 годы подтверждает стремительный рост доходов в ряде направлений:

Сфера 2024 2023 Прирост Автомобильный бизнес 125 000 ₽ 79 581 ₽ +45 419 ₽ Высший и средний менеджмент 117 328 ₽ 99 347 ₽ +17 980 ₽ Логистика и перевозки 105 007 ₽ 86 774 ₽ +18 233 ₽ Рабочий персонал 85 496 ₽ 69 987 ₽ +15 509 ₽ Строительство и недвижимость 79 095 ₽ 66 815 ₽ +12 280 ₽ Маркетинг и реклама 64 590 ₽ 54 055 ₽ +10 535 ₽ IT 60 052 ₽ 53 919 ₽ +6 133 ₽

Повышение зарплат: кто и как?

Согласно исследованию hh.ru, 58% компаний повысили зарплаты в 2024 году, что ниже, чем в 2023 году (68%). Доля компаний, оставивших оплату труда без изменений, выросла до 33%, а тех, кто уменьшил зарплаты, стало больше — 6% против 1% годом ранее.

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Особенно активно оплата труда увеличивалась в средних компаниях (66% из них повысили зарплаты). Среди отраслей рекордсменами стали:

HoReCa – 68% работодателей повысили доходы сотрудников.

– 68% работодателей повысили доходы сотрудников. Добыча сырья – 67%.

– 67%. Промышленность (тяжелая и легкая) – 66%.

Что ждать в 2025 году?

Большинство компаний (63%) планируют повышение зарплат. Из них 42% собираются ориентироваться на уровень инфляции, а 21% – на рыночные условия и запросы сотрудников. Однако темпы роста, скорее всего, замедлятся. По словам Натальи Даниной, эксперта hh.ru, увеличение зарплат коснется только ключевых специалистов, независимо от их должности и опыта.

Таким образом, конкуренция за кадры остается мощным стимулом для повышения зарплат, но перспективы зависят от финансовых возможностей бизнеса в условиях экономической нестабильности.