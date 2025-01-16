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Изображение от freepik
Работа и карьера

Стало известно, какие зарплаты предлагают рязанцам в 2025 году

Алексей Самохин

Анализ рынка труда Рязанской области за последний месяц показывает позитивную динамику: жители региона активно завершили 2024 год и не менее активно начали 2025. Средний уровень зарплат достиг 60,6 тыс. рублей, что на 9,6 тыс. больше, чем зимой прошлого года, сообщает hh.ru

Кто получает больше всех?

  • Автомобильный бизнес лидирует с доходами в 125 тыс. рублей, что на 45 тыс. выше прошлогодних показателей.
  • Топ-менеджеры различных отраслей зарабатывают около 117 тыс. рублей.
  • Сектор логистики и перевозок предлагает в среднем 105 тыс. рублей.
  • Высокооплачиваемыми остаются рабочие профессии (85 тыс.), сельское хозяйство (80 тыс.), строительство (79 тыс.) и производство (77 тыс.).

Где прирост оказался максимальным?

  • Специалисты по ремонту и продаже авто увеличили свои доходы на 45 тыс. рублей.
  • Водители, курьеры и сотрудники складов получили прибавку в среднем на 18 тыс.
  • Управленцы улучшили свои доходы на 18 тыс., а рабочие – на 15 тыс.

Динамика по ключевым сферам

Сравнение зарплат за 2024 и 2023 годы подтверждает стремительный рост доходов в ряде направлений:

Сфера20242023Прирост
Автомобильный бизнес125 000 ₽79 581 ₽+45 419 ₽
Высший и средний менеджмент117 328 ₽99 347 ₽+17 980 ₽
Логистика и перевозки105 007 ₽86 774 ₽+18 233 ₽
Рабочий персонал85 496 ₽69 987 ₽+15 509 ₽
Строительство и недвижимость79 095 ₽66 815 ₽+12 280 ₽
Маркетинг и реклама64 590 ₽54 055 ₽+10 535 ₽
IT60 052 ₽53 919 ₽+6 133 ₽

Повышение зарплат: кто и как?

Согласно исследованию hh.ru, 58% компаний повысили зарплаты в 2024 году, что ниже, чем в 2023 году (68%). Доля компаний, оставивших оплату труда без изменений, выросла до 33%, а тех, кто уменьшил зарплаты, стало больше — 6% против 1% годом ранее.

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Особенно активно оплата труда увеличивалась в средних компаниях (66% из них повысили зарплаты). Среди отраслей рекордсменами стали:

  • HoReCa – 68% работодателей повысили доходы сотрудников.
  • Добыча сырья – 67%.
  • Промышленность (тяжелая и легкая) – 66%.

Что ждать в 2025 году?

Большинство компаний (63%) планируют повышение зарплат. Из них 42% собираются ориентироваться на уровень инфляции, а 21% – на рыночные условия и запросы сотрудников. Однако темпы роста, скорее всего, замедлятся. По словам Натальи Даниной, эксперта hh.ru, увеличение зарплат коснется только ключевых специалистов, независимо от их должности и опыта.

Таким образом, конкуренция за кадры остается мощным стимулом для повышения зарплат, но перспективы зависят от финансовых возможностей бизнеса в условиях экономической нестабильности.

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© Информационное агентство 7info

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