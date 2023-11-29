Стало известно, какие экспозицию откроются в новом Музейном центре на Соборной

Министерство культуры Рязанской области рассказало ВКонтакте об экспозициях, которые разместятся в Музейном центре на улице Соборной в Рязани.
Помещения здания-долгостроя займёт Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, который переедет из Кремля.
«До нашей эры»
Раздел посвящён вопросам геологии и палеонтологии, знакомит не только с процессом эволюции планеты на примере Рязанской области, но и человека в целом.
«За тысячи лет до нас»
Погружает в жизнь представителей племен, история развития которых зафиксирована в исторических документах.
«Среда обитания»
Познакомит посетителей с природными комплексами Рязанского края, временами года, охраной природы и другими тематическими разделами.
«Вне Земли»
Рассказывает об основоположнике космонавтики Константине Циолковском, философе-космисте Николае Фёдорове, конструкторе Владимире Уткине и космонавте Владимире Аксёнове. Раздел отражает вклад выдающихся людей Рязани и области в развитие космоса.