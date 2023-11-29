Среда, 29 ноября, 2023
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Стало известно, какие экспозицию откроются в новом Музейном центре на Соборной

7info
vk.com/minkultro
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Министерство культуры Рязанской области рассказало ВКонтакте об экспозициях, которые разместятся в Музейном центре на улице Соборной в Рязани.

Помещения здания-долгостроя займёт Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, который переедет из Кремля.

«До нашей эры»

Раздел посвящён вопросам геологии и палеонтологии, знакомит не только с процессом эволюции планеты на примере Рязанской области, но и человека в целом.

«За тысячи лет до нас»

Погружает в жизнь представителей племен, история развития которых зафиксирована в исторических документах.

«Среда обитания»

Познакомит посетителей с природными комплексами Рязанского края, временами года, охраной природы и другими тематическими разделами.

«Вне Земли»

Рассказывает об основоположнике космонавтики Константине Циолковском, философе-космисте Николае Фёдорове, конструкторе Владимире Уткине и космонавте Владимире Аксёнове. Раздел отражает вклад выдающихся людей Рязани и области в развитие космоса.

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