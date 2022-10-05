Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

Стало известно, какие имена рязанцы чаще и реже всего давали своим детям в сентябре

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Главное управление ЗАГС Рязанской области перечислило наиболее частые имена, которыми жители региона в сентябре называли своих новорождённых детей.

Самыми популярными именами для девочек стали Виктория, Анастасия, София, Дарья, Ксения, Полина, Мария, Варвара, Милана и Ева.

Среди имён для мальчиков самыми популярными вариантами стали Дмитрий, Артём, Иван, Ярослав, Никита, Александр, Михаил, Егор, Матвей и Марк.

Реже других жители региона давали в сентябре следующие имена:

мальчикам – Всеволод, Глеб, Мирослав, Фёдор, Вениамин, Герман, Игнат и Прохор;

девочкам – Аглая, Аксинья, Владислава, Раиса, Капитолина, Агния, Анисия и Серафима.

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