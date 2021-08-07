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Суббота, 7 августа, 2021
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Стало известно, как сэкономить при оформлении ипотеки

Елена Лобанова
Стало известно, как сэкономить при оформлении ипотеки
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Лучшим способ экономии при оформлении ипотеки является подача заявок сразу в несколько банков. Это позволит сравнить разные условия и выбрать подходящее предложение. Об этом РИА «Новости» сообщил директор компании по развитию финансовых продуктов Алексей Грибков. 

По его словам, важно изучить не только процентную ставку, сумму кредита и срок, но и стоимость страховки, количество страховых компаний. 

— Иногда более низкая процентная ставка может идти вместе с более дорогой страховкой и с небольшим выбором страховых компаний. Страховку необходимо продлевать каждый год, поэтому следует правильно оценить суммарные затраты по ипотечному кредиту в перспективе нескольких лет. Также важно выбрать удобный способ внесения ежемесячных платежей и возможность дистанционного продления страховки, — отметил Грибков. 

При выборе страховой компании эксперт советует внимательно изучить договор на предмет того, какие риски он покрывает. Также следует посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая. 

— От некоторых страховок отказаться можно, но это неизменно повлечет за собой увеличение процентной ставки. При этом при покупки вторички лучше вообще не отказываться от страхования. В этом случае мошенничества с правом собственности хоть и редкость, но всегда влекут серьезные финансовые потери, несоизмеримые с затратами на страхование, — рассказал Алексей Грибков. 

Сэкономить поможет и рефинансирование. Возможно, через год после выплат другой банк предложит более выгодные условия. Это, по словам эксперта, поможет закрыть ипотеку раньше.

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