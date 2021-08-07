Стало известно, как сэкономить при оформлении ипотеки

Лучшим способ экономии при оформлении ипотеки является подача заявок сразу в несколько банков. Это позволит сравнить разные условия и выбрать подходящее предложение. Об этом РИА «Новости» сообщил директор компании по развитию финансовых продуктов Алексей Грибков.
По его словам, важно изучить не только процентную ставку, сумму кредита и срок, но и стоимость страховки, количество страховых компаний.
При выборе страховой компании эксперт советует внимательно изучить договор на предмет того, какие риски он покрывает. Также следует посмотреть историю выплат данной компании при наступлении страхового случая.
Сэкономить поможет и рефинансирование. Возможно, через год после выплат другой банк предложит более выгодные условия. Это, по словам эксперта, поможет закрыть ипотеку раньше.
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