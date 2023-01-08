Стали известные новые подробности убийства известной ведущей в Москве

Подозреваемый в убийстве радиоведущей «Русского Радио Вологда» Анны Азовской признался, что накануне трагедии сильно выпил, написала КП.

Задержанный Владимир Маклаков пояснил, что испытывал сильные чувства к женщине.

«Я думал, у нее ко мне такое же отношение, что она меня тоже любит. Но в этот приезд что-то пошло не так. Мы ссорились. Не могу объяснить, что на меня нашло», – сказал он на допросе.

По словам знакомых, мужчина в прошлом был женат, но очень быстро развелся. Затем он долго жил с женщиной, которая родила от него девочку.

Трагедия произошла 3 января в доме на улице Полины Осипенко в Москве. Парочка приехала в столицу на праздники и сняла квартиру.

Вскоре молодые люди поссорились. Злоумышленник начал избивать жертву, которая убежала и попыталась спрятаться от сожителя в ванной.

Убийца пробрался туда и расправился с потерпевшей. Орудием убийства стал кухонный нож, которым жертве нанесли не менее 30 ударов.

Суд арестовал Маклакова – до 3 марта, ему грозит от 6 до 15 лет колонии. Азовскую похоронят сегодня в Вологде.