Воскресенье, 18 сентября, 2022
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Стали известны пугающие подробности убийства малыша отчимом в Иркутской области

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Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя поселка Красный Яр Иркутской области, которого обвиняют в убийстве полуторогодовалого малыша, пишет КП.

Сообщение о случившемся поступило 16 сентября. Сначала мать погибшего утверждала, что ребенок учился ходить. Во время одной из попыток он якобы не удержался на ногах, упал и ударился головой. Это информация оказалась ложью.

«Сотрудники полиции выяснили, что смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера», – отметили правоохранители.

Вскоре они задержали его отчима, который уверял жену, что травмы мальчик получил случайно. На допросе он признался в содеянном. Выяснилось, что злоумышленник не смог успокоить плачущего малыша и несколько раз ударил его о стену. Известно, что мужчина состоит на учете у психиатра.

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