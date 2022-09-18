Стали известны пугающие подробности убийства малыша отчимом в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя поселка Красный Яр Иркутской области, которого обвиняют в убийстве полуторогодовалого малыша, пишет КП.

Сообщение о случившемся поступило 16 сентября. Сначала мать погибшего утверждала, что ребенок учился ходить. Во время одной из попыток он якобы не удержался на ногах, упал и ударился головой. Это информация оказалась ложью.

«Сотрудники полиции выяснили, что смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера», – отметили правоохранители.

Вскоре они задержали его отчима, который уверял жену, что травмы мальчик получил случайно. На допросе он признался в содеянном. Выяснилось, что злоумышленник не смог успокоить плачущего малыша и несколько раз ударил его о стену. Известно, что мужчина состоит на учете у психиатра.