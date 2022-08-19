Стали известны последние слова парня, который убил жену и покончил с собой на Урале

Накануне убийства 19-летней жены житель Екатеринбурга Никита Гусев успел оставить записку для родителей, а также позвонил маме, пишет КП.

Ранее сообщалось, что утром 4 августа на Бебеля мужчина расправился с супругой, после чего покончил с собой. Пятимесячный сын пары остался сиротой.

Мать зарезанной девушки рассказала, что избранник дочери оформлял на жену микрозаймы. В день убийства за молодой мамой должен был приехать двоюродный брат, но в ночь перед случившемся Никита узнал о планах супруги.

Как выяснилось, за несколько минут до смерти мужчина указал на листе бумаги в клетку пароли от телефонов.

«Никита матери набрал и сказал: «Они меня выселят, а мне идти даже некуда», – пояснил друг мужчины.

После похорон сына отец Никиты Гусева заявил о расследовании уголовного дела по статье «Убийство». Он считает, что в квартире момент трагедии были третьи лица, так как на теле парня нашли несколько ножевых ранений в груди. По его мнению, сын не мог покончить с собой.