Понедельник, 3 июня, 2024

Стали известны подробности смерти российской туристки в Турции

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay

Недавно стало известно о гибели россиянки в Турции. Жительница Ярославля Александра Теплякова умерла при загадочных обстоятельствах в Аланье 25 мая. Подробности сообщает aif.ru.

Александре Тепляковой, 39 лет, давно хотелось отправиться на отдых. Она тщательно выбирала направление и дату, пытаясь убедить родных составить ей компанию. Из-за занятости мужа и маленького ребенка у подруги, Саша решила поехать с сыном одна. Накопив деньги, купив билеты, 12 мая она отправилась с 5-летним ребенком к Средиземному морю. Однако поездка началась с проблем. Подруга Александры считает это первым предупреждающим знаком.

«Они должны были лететь 12 мая. Когда Саша с сыном приехала в аэропорт, она позвонила и сообщила, что опоздала на рейс. У Александры последние 5 лет был диабет 1-го типа, и ей приходилось постоянно принимать лекарства. В аэропорту у неё случился очередной приступ. Пока врачи оказывали помощь, их самолет улетел. Я сразу сказала: ‘Брось всё, не лети, это знак. Возвращайся домой.’ Её даже по аэропорту возили на инвалидной коляске. Но она не послушала, купила новые билеты и ближайшим рейсом полетела на курорт», — рассказала подруга Анна Алексеева.

Александра с сыном заселились в отель, посещали экскурсии, плавали в море. Саша ежедневно созванивалась с близкими и не давала поводов для беспокойства. Свежий воздух и море, казалось, укрепили её здоровье и дали силы бороться с болезнью.

«Мы часто созванивались. Она всегда писала, не жаловалась, отправляла фотографии и видео с отдыха. Она была такой счастливой. Мы планировали кататься на теплоходах после их возвращения. Но 24 мая я не смогла до неё дозвониться. Телефон был выключен…» — продолжила подруга.

24 мая Александра праздновала день рождения. Подруги планировали отметить его в Ярославле, но Анна хотела поздравить Сашу в сам день рождения. Не дозвонившись, она написала поздравление в соцсетях и отправила сообщение. На следующий день она узнала, что подруги больше нет.

«Саша так и не перезвонила. 25 мая мне сообщили, что она умерла. Я начала расспрашивать о случившемся. Оказалось, что Саша с ребёнком гуляли, а потом пошли на дневной сон. Сын проснулся, но не смог разбудить маму и пошел на ресепшен. Когда сотрудники зашли в комнату с медиками, они зафиксировали смерть», — поделилась Анна Алексеева.

Экспертиза показала, что причиной остановки сердца стал диабетический шок во сне. Обычно Александра могла предотвратить приступ уколом и сладким чаем, но во сне не смогла это контролировать.

«Она не пила алкоголь, не курила, вела правильный образ жизни. На отдыхе показывала сыну мир и посещала экскурсии. Что стало причиной последнего приступа — неизвестно. Может, жара или ещё что-то…» — отметила Анна.

Страховая компания оформила билеты в Турцию мужу Александры, чтобы он мог забрать ребёнка. 1 июня тело девушки доставили в Россию, в Архангельскую область, откуда она родом.

«Мы дружим со школьной скамьи. Вместе воспитывались, рожали. Сначала в Ярославль из Архангельской области переехала я с мужем, а следом через год и Саша с семьёй. У нас было много планов. Хотели открыть совместный бизнес», — вспоминает подруга.

У Александры остались двое детей, гражданский супруг и пожилые родители. 5-летнему сыну пока не сообщили о смерти мамы, так как близкие не могут найти слов.

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