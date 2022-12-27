Стали известны подробности изнасилования женщины черенком от швабры

Врачи вывели пострадавшую при изнасиловании в Москве из комы, имеется положительная динамика, но ее состояние по-прежнему тяжелое, написал портал МК.

Ранее сообщалось, что над потерпевшей, вероятно, надругались черенком швабры и парогенератором двое молодых человек, один из которых — сотрудник полиции.

Опекуны 22-летней девушки рассказали, что жертва и обидчики были знакомы со школы, но особо близко они общались в последние полгода. По их словам, она встречалась с полицейским. Пара успела пожить вместе.

Девушка делилась с близкими, что ждет от кавалера предложения руки и сердца. Накануне случившегося она попросила опекунов посмотреть за своей дочерью, а сама сказала, что поедет гулять с бойфрендом.

Близкие утверждают, что злоумышленник пять дней удерживал ее после изнасилования. За это время состояние пострадавшей сильно ухудшилось.