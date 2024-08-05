Понедельник, 5 августа, 2024

Стали известны подробности аварии, в которой 17-летний мотоциклист потерял стопу

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области появились подробности аварии, в котором 17-летнему мотоциклисту оторвало стопу. Напомним, об аварии сообщили очевидцы в соцсетях 4 августа.

Выяснилось, что ДТП произошло 3 августа, примерно в 23:25, в Рязани на 509 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 49-летний рязанец, находясь за рулем «Лады Ларгус», столкнулся с мотоциклом «Твинаер». Им управлял 17-летний житель Рязанского района, который и получил тяжелую травму.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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