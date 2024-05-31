Пятница, 31 мая, 2024

Стали известны Мисс и Мистер РГУ-2024

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/studklub

В четверг, 30 мая, прошли сарзу два интересных конкурса — «Мисс и Мистер РГУ — 2024». Об этом сообщил Студклуб Рязанского госуниверситета имени Есенина.

Называем имена победителей и лауреатов:

Мисс РГУ — Виктория Картавова / ИФМиКН

I вице-мисс РГУ — Валерия Маслова / ФРФНК

II вице-мисс РГУ — Виктория Павлова / ФФКС

Специальный приз — Александра Харламова / ЮИ

Приз зрительских симпатий — София Тырнова / ИИЯ

Мистер РГУ — Артём Лукьянов / ФРФНК

I вице-мистер РГУ — Василий Новиков / ЮИ

II вице-мистер РГУ — Данила Пучков / ФФКС

Специальный приз — Владислав Воробьев / ИИФПН

Приз зрительских симпатий — Егор Морозов / ИИЯ.

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