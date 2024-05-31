Стали известны Мисс и Мистер РГУ-2024

В четверг, 30 мая, прошли сарзу два интересных конкурса — «Мисс и Мистер РГУ — 2024». Об этом сообщил Студклуб Рязанского госуниверситета имени Есенина.
Называем имена победителей и лауреатов:
Мисс РГУ — Виктория Картавова / ИФМиКН
I вице-мисс РГУ — Валерия Маслова / ФРФНК
II вице-мисс РГУ — Виктория Павлова / ФФКС
Специальный приз — Александра Харламова / ЮИ
Приз зрительских симпатий — София Тырнова / ИИЯ
Мистер РГУ — Артём Лукьянов / ФРФНК
I вице-мистер РГУ — Василий Новиков / ЮИ
II вице-мистер РГУ — Данила Пучков / ФФКС
Специальный приз — Владислав Воробьев / ИИФПН
Приз зрительских симпатий — Егор Морозов / ИИЯ.