Стали известны имена подозреваемых в продаже данных умерших туляков

Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя «Городской ритуальной службы № 1» Алексея Гусейнова и его сообщников, пишет Myslo.

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По версии следствия, в 2020-2021 годах ритуальщики покупали у стражей порядка персональные данные умерших людей, после чего вынуждали их родственников заключать договоры на оказание платных ритуальных услуг.

По предварительной версии, к продаже могут быть причастны участковый Косогорского отдела полиции Алексей Чугунов и начальник дежурной части отдела МВД России по Щекинскому району Алексей Бубнов.

Также по делу в качестве подозреваемой проходит бывший главврач городской больницы № 3 Елена Подкосова. Ей вменяют получение взяток за предоставление данных умерших пациентов.