Стало известно, почему в больнице Нижнего Тагила погиб пятимесячный младенец, сообщил портал E1.RU.

Трагедия произошла 24 декабря. Мама ребенка уверена, что в произошедшем виноваты врачи Демидовской городской больницы. По ее словам, медики не восприняли всерьез жалобы на одышку у младенца. Через несколько часов ему стало плохо, малыша положили в реанимацию. У него обнаружили сепсис, гнойную мокроту и синяки на теле.

Патологоанатом заявил, что не знал, где находился труп. По его словам, в больнице не было оборудования для хранения тел.

«Это вызвало шок у родителей, и они восприняли это как неуважительное отношение к их умершему сыну, — сказала юрист Юлия Липинская.

Позже в больнице следователю сообщили, что у них созданы все условия для хранения тел умерших пациентов, в том числе есть специальная холодильная камера.

Причиной смерти младенца назвали гипогаммаглобулинемию – наследственное заболевание, когда в организме нарушена выработка иммуноглобулинов. Развитие пневмонии и сепсиса стало смертельным осложнением для пациента.

Как отметило издание, результаты вскрытия могут быть неточными, если подтвердится, что тело ребенка хранили в неправильных условиях. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».