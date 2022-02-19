Стала известна причина смерти экс-депутата, осужденного за насилие над детьми

Один из знакомых экс-депутата Владимира Барыкина, которого накануне нашли мертвым в здании тюремной больницы Екатеринбурга, назвал возможную причину случившегося, пишет E1.ru.

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По его словам, 70-летний мужчина «очень расстраивался из-за большого срока наказания» и мог покончить с собой.

«Защита и сам он настаивали на том, что все было добровольно, что он не угрожал девочке и не заставлял ее», – утверждает собеседник.

В итоге он «почувствовал себя плохо» после приговора, и его поместили в больницу ИК-2. Однако мужчина «не захотел дальше жить».

Ранее бывшего парламентария осудили на 18 лет за развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.