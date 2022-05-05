США передали Киеву разведданные, приведшие к гибели российских офицеров

США передали Украине разведданные, приведшие к гибели российских офицеров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на New York Times.

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Газета приводит слова высокопоставленных источников, утверждающих, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». В том числе информацию о передвижении военных во время второй фазы спецоперации.

ВСУ, сопоставив свои разведданные с полученной от американцев информацией, наносили артиллерийские удары по позициям российских войск. Были убиты офицеры ВС РФ.

В то же время американцы выступают против передачи данных о «наиболее высокопоставленных» членах российского военного руководства Киеву.