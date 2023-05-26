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Средний возраст рязанских предпринимателей — 43 года

7info

В Рязанской области работает 28,1 тыс предпринимателей, в рабочем процессе занято 44 тыс человек с учетом наемных работников, сообщили в Рязаньстате.

Средний возраст предпринимателя — 43 года: мужчин — 41 год, женщин — 45 лет. Среди ИП 38% женщин — в городах эта доля составляет 40%, в районах — 35%.

Более всего ИП — 41% — работает в сфере оптовой и розничной торговли, менее всего — сотая доля процента — в добыче полезных ископаемых. Эту сферу деятельности выбирают исключительно мужчины. Женщины отдают предпочтение образовательной сфере — 71% ИП здесь созданы женщинами.

Среди районов области по числу предпринимателей лидирует Рязанский — 31 ИП на каждую тысячу жителей. Чуть отстает от лидера Ухоловский район — 29 ИП на 1 тыс жителей. Менее всего предпринимателей в Старожиловском районе — 14 ИП на каждую тысячу населения.

Наибольшая доля предпринимателей-фермеров работает в Ермишинском — 18%, и Ухоловском — 16% от общего числа ИП в районе.

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