Средний размер ипотеки в Рязанской области составил 2,9 млн рублей

Жители Рязанской области получили в I квартале 2022 года 2,9 тысячи ипотечных кредитов, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Объемы кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18,2%. Средний размер жилищного кредита в регионе составил 2,9 млн рублей.Только в марте банки выдали 1,2 тысячи ипотечных кредитов на 3,5 млрд рублей. Кредитные договоры заключались преимущественно по ранее одобренным заявкам. Заемщики стремились вложить средства в недвижимость до подъема рыночных процентных ставок.

После повышения ключевой ставки в марте банки увеличили ставки по ипотеке. «На условия на рынке новостроек влияли льготные программы кредитования, так что средняя ставка на строящееся жилье выросла лишь на 0,5%», — отмечает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

В целом ипотечный кредитный портфель вырос почти на 22%, на начало апреля рязанцы были должны банкам по жилищным кредитам 82,4 млрд рублей. При этом жители региона являются ответственными заемщиками: доля просроченной задолженности обновила исторический минимум, снизившись до 0,3% портфеля.