Среди вернувшихся из украинского плена бойцов оказался житель Рязанской области

30 декабря прошёл очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Среди российских бойцов, которые возвращаются на родину, оказался житель Рязанской области. Такие данные приводит поисково-спасательный отряд «Сармат».

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл по схеме 150 на 150. Освобождённых россиян сначала направили в Беларусь, затем — в Россию. Бойцы СВО будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ.