«Сплошное разрушение»: на дорогах Рязанской области выявили нарушения

В Милославском районе обнаружили нарушение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что участок автомобильной дороги, расположенный между улицей Весенней поселка Зеленый и подъездом к ГБУ РО «Побединский дом социального обслуживания населения», не соответствует требованиям государственных стандартов. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде сплошного разрушения. Это затрудняет движение автомобилей с разрешенной скоростью.

Прокурор внес представление главе администрации района. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.