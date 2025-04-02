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Фото: прокуратура Рязанской области
Транспорт и дороги

«Сплошное разрушение»: на дорогах Рязанской области выявили нарушения

Анастасия Мериакри

В Милославском районе обнаружили нарушение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки установлено, что участок автомобильной дороги, расположенный между улицей Весенней поселка Зеленый и подъездом к ГБУ РО «Побединский дом социального обслуживания населения», не соответствует требованиям государственных стандартов. Дорожное покрытие имеет дефекты в виде сплошного разрушения. Это затрудняет движение автомобилей с разрешенной скоростью. 

Прокурор внес представление главе администрации района. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.

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