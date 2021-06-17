Списание долгов по кредитам — инструкция 2021 год

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Вопрос списания долгов сегодня актуален для многих граждан, которые взяли кредит на большую сумму или даже несколько займов, но не могут по тем или иным причинам выполнить свои долговые обязательства перед кредиторами. Попавшие в сложную жизненную ситуацию должники могут избавиться от накопившихся задолженностей, а не ждать прихода приставов. Списание долгов физических лиц осуществляется различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Как происходит списание долгов по кредитам

Освободиться от необходимости выплачивать образовавшиеся задолженности можно различными способами. Также иногда имеет смысл воспользоваться способами, позволяющими упростить выплату кредита.

Основные способы, позволяющие заемщику облегчить финансовую нагрузку:

рефинансирование;

кредитные каникулы;

отсрочка выплаты в судебном порядке.

Каждый из этих способов подразумевает отсрочку внесения платежей, но не их списание. Можно также вовсе не платить кредиты и дождаться, когда на счета, включая зарплатный, приставы наложат арест. С зарплатного счета приставы могут списывать как всю сумму получки, так и 50% от заработной платы (если направлено удержание по месту работы).

Полное списание долгов осуществляется следующими способами:

Банкротство.

Заявление в суд об отклонении иска по пропуску (истечению) сроков.

Альтернативные способы избавления от долговых обязательств (рефинансирование и т.д.).

Каждый из способов списания долгов имеет свои преимущества и недостатки, а также подразумевает выполнение заемщиком определенных требований.

Закон 127 о списании долгов по кредитам

В РФ пока не существует единого закона, который бы регулировал процедуру списания долгов по кредитам. Но есть закон 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Именно этот закон допускает списание долгов по кредитам.

Финансовая несостоятельность (банкротство) — законный способ избавления от долговых обязательств, регламентируемый соответствующим законом. Процедура банкротства дает возможность с наименьшими потерями решить проблему неподъемных кредитов.

Федеральный закон 127 устанавливает для гражданина, признанного финансово несостоятельным, как права, так и определенные обязанности. В данном нормативно-правовом акте указан порядок проведения процедуры и прописаны признаки финансовой несостоятельности (банкротства). Также закон 127-ФЗ регламентирует обязанности и права финансовых (арбитражных) управляющих, осуществляющих контроль за счетами будущего банкрота.

Чтобы обеспечить гражданам возможность пройти бесплатную процедуру банкротства, была разработана госпрограмма по списанию долгов. Новый порядок процедуры подразумевает бесплатное банкротство физических лиц, долговые обязательства которых не превышают 500000 рублей. Чтобы по упрощенной схеме объявить себя финансово несостоятельным, должнику необходимо через МФЦ подать соответствующее заявление.

Госпрограмма по списанию долгов по кредитам

Еще недавно гражданам, желающим объявить себя банкротами и списать таким образом образовавшиеся долги, требовалось потратить время и значительные денежные суммы на проведение процедуры банкротства. Сегодня процедура является бесплатной для должника, а для инициации банкротства достаточно прийти в МФЦ. Соответствующая госпрограмма начала действовать в сентябре 2020 года.

Внесудебное банкротство возможно для должников, размер финансовых обязательств которых составляет 50000-500000 рублей. Исполнительное производство должно быть окончено по причине отсутствия у заемщика имущества и средств для оплаты долгов.

Этапы процедуры банкротства через МФЦ:

Заполнение соответствующего заявления.

Подача заявления в МФЦ.

Размещение информации о желании должника стать банкротом на специализированном ресурсе.

Через полгода, при отсутствии у кредиторов претензий к должнику и процедуре, долги списываются, а гражданин признается банкротом.

Заполнять заявление на банкротство следует крайне внимательно. Необходимо помнить, что, несмотря на серьезное упрощение, данная процедура списания долгов имеет свои нюансы.

Что поможет обеспечить успешный исход дела:

четкое указание всех признаков собственной финансовой несостоятельности;

грамотное заполнение всех документов и заявления;

прохождение всех обязательных этапов процедуры.

Чтобы оформить банкротство без госпошлины и суда, должнику сегодня необходимо всего лишь обратиться в Многофункциональный центр.

Виды задолженностей, которые могут быть списаны:

долги по налогам и сборам;

алименты;

долги по кредитам (включая пенни);

задолженности по договорам поручительства.

Часто граждане, принимающие решение о начале процедуры банкротства, боятся потерять свое единственное жильё. Но квартира, принадлежащая заемщику, не может быть изъята, если она является единственным жильем и на нее не наложено обременение. В конкурсную массу включают только залоговую недвижимость. У добросовестных банкротов единственная квартира не изымается.

Ограничения для банкротов

Лица, признанные банкротами, ограничены в определенных действиях. Банкрот сможет повторно пройти в судебном порядке процедуру, подтверждающую его финансовую несостоятельность, только через 5 лет. Подать заявление в МФЦ можно и вовсе через 10 лет после признания гражданина неспособным удовлетворить требования кредиторов. Также банкрот в течение определенного времени не имеет права руководить финансовыми компаниями, банками, а также организациями. В ряде случаев банкрот не сможет стать ИП в течение 5 лет после окончания процедуры банкротства.

Признание гражданина финансово несостоятельным имеет свои последствия, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем подавать заявление в МФЦ. Финансовые (арбитражные) управляющие имеют право проверять прошлые сделки должников и контролируют их счета. Подходить к процедуре банкротства следует со всей серьезностью. Сделки за последние 3 года могут быть оспорены, и это следует учесть, принимая решение о подаче заявления в МФЦ.

Банкротство дает возможность аннулировать все кредитные долги, задолженности по налогам и штрафы. Но необходимо понимать, что «банкротиться» физическое лицо может лишь в крайнем случае. Арбитражные управляющие легко вычисляют недобросовестных должников, которые преднамеренно начинают процедуру банкротства, хотя имеют возможность выплатить долги.

Преднамеренное банкротство

Федресурс подсчитал, что за 2020 год было принято не менее 1800 заключений о преднамеренном банкротстве и почти 60 заключений о фиктивном банкротстве. Если в процессе осуществления процедуры банкротства удастся доказать, что гражданин удовлетворял требования некоего кредитора и игнорировал при этом другие долговые обязательства, то к должнику могут быть применены различные санкции.

Граждане, признанные недобросовестными банкротами, привлекаются к ответственности, причем, как к административной, так и к уголовной. Вполне понятно, что в случае попытки обмана системы долги таких лиц остаются не списанными.

Улучшение финансового положения должника

Должник в процессе прохождения процедуры признания его финансово несостоятельным может получить наследство или найти хорошо оплачиваемую работу. В подобных случаях следует незамедлительно оповестить специалистов МФЦ об улучшении своего финансового положения. Во-первых, если факт изменения финансового положения вскроется, должник может быть признан недобросовестным банкротом со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, процедура банкротства не настолько безобидна, чтобы, имея возможность выплатить долги, решаться на ее проведение.

Банкротство налагает на бывшего должника определенные ограничения. К примеру, повторно пройти процедуру можно будет лишь спустя 10 лет после ее прекращения. Есть и другие последствия банкротства. В некоторых случаях лучше заплатить по долгам самостоятельно, чем пользоваться данным способом списания задолженностей, или дождаться истечения срока давности иска о взыскании.

Истечение срока исковой давности

Избавиться от долгов можно, воспользовавшись невнимательностью банковской организации. Взыскать долг с гражданина по истечение 3 лет после образования просроченных платежей банку достаточно сложно. Если банковская организация не требует вернуть кредит в течение 3 лет, то заемщик имеет право подать в суд заявление о списании с него долга по причине истечения срока давности. Необходимо понимать, что банк может долгое время не тревожить должника, а через 2 года передать его кредиты коллекторскому агентству.

Если срок давности прошел, а от банка не поступало претензий, нужно как можно быстрее направить в суд заявление о прекращении дела. Судебный орган может и самостоятельно удовлетворить иск, в случае, если истекли сроки давности.

Отклонить иск по пропуску сроков можно, но это не гарантирует, что о должнике не забудут коллекторы. Кроме того, следует учитывать, что давность по кредиту определяется по каждому ежемесячному платежу. В ряде случаев лучше воспользоваться альтернативными способами списания долгов, такими как рефинансирование или аннулирование кредитного договора.

Альтернатива списанию долга (аннулирование кредитного договора через суд, реструктуризация, рефинансирование)

Реструктурировать долг (увеличить срок кредита с уменьшением ежемесячного платежа и отменой или распределением штрафов за просрочку на много месяцев) не так сложно. Инициатива в этом случае должна исходить от должника, хотя иногда банки сами предлагают должникам пройти данную процедуру. Реструктуризация кредита подразумевает изменение условий кредитного договора. Популярным видом реструктуризации долга является пролонгация займа.

Рефинансирование — погашение кредита посредством оформления нового займа. Данная процедура подразумевает замену одной банковской организации на другую. Должник берет кредит в новом банке, чтобы погасить уже имеющийся заем на более выгодных условиях.

Расторжение кредитного договора

Расторгнуть кредитный договор достаточно сложно. Данный способ подходит лишь тем, кто готов оплатить услуги квалифицированного юриста или отлично разбирается во всех юридических нюансах подобных дел. Расторгнуть договор с МФО или банком можно, если он был составлен с ошибками. По понятным причинам аннулировать договор с крупным банком, в котором работают опытные юристы, крайне сложно.

Чтобы расторгнуть договор с банковской организацией, необходимо найти в нем пункты, которые противоречат законодательству РФ. Противоречия могут быть учтены судом, вследствие чего договор будет расторгнут. Как правило, чаще всего выявление неточностей и противоречий в договоре приводит к значительному уменьшению долга, но иногда суд выносит решение о полном аннулировании долговых обязательств.

Списать долги в случае невозможности их выплаты можно различными способами. Принимая решение о банкротстве, начале судебного разбирательства с кредитором или увеличении срока выплаты кредита, необходимо учесть все последствия своего решения и просчитать его выгоду.

Проверить задолженности у судебных приставов.