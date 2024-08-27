Спасла ребёнка: беременная Анна Хилькевич упала с лестницы

37-летняя актриса Анна Хилькевич, которая скоро станет мамой в третий раз, рассказала в своем блоге о неприятном инциденте, случившемся на ее загородном участке. Она призналась, что едва не получила серьезные травмы, поскользнувшись на ступеньке, пишет «Леди Mail».

«Я на улице так упала! Слетела со ступеньки и летела прямо животом на пол. И в последний момент перевернулась и упала на спину. Удивительно. Я сегодня спасла ребенка, — рассказала Анна».

К счастью, Анна избежала серьезных последствий, отделавшись испугом и грязной одеждой.

Напомним, что Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. У пары подрастают две дочки: 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. О своей третьей беременности актриса сообщила в апреле 2024 года.