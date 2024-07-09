Вторник, 9 июля, 2024

Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото Пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали в Новомичуринске водителя «Рено Флюенс», который столкнулся с автомобилем УАЗ «Патриот» и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП случилось на улице Промышленной вечером 8 июля. Задержали участника ДТП на проспекте Энергетиков. Сообщается, что при виде сотрудников Росгвардии водитель выбежал из машины и попытался скрыться.

Выяснилось, что за рулем «Рено Флюенса» был местный житель 1952 года рождения. Предполагаестя, что он был пьян: на это указывали невнятная речь, неустойчивая походка и резкий запах алкоголя изо рта.

Задержанный для дальнейших разбирательств передан сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Пронскому району.

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