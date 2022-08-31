Среда, 31 августа, 2022
7info7

Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне

Работники Рязанской НПК накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности сделали подарок городу – высадили в одном из самых густонаселённых районов Рязани именную аллею пирамидальных тополей. Дерево имеет красивую крону, круглосуточно эти деревья выделяют кислород, а срок их жизни достигает 300 лет. 

130 молодых саженцев высадили на улицах Зубковой и Соколова. Вместе с сотрудниками нефтезавода участие в акции приняли сотрудники предприятий Роснефти, представленные в регионе, Рязаньнефтепродукта и РН-Смазочные материалы. 

Отметим, что Рязанская НПК вносит большой вклад в охрану окружающей среды региона. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведёт экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Активное участие нефтяники принимают в субботниках и экологических акциях. В 2022 году в рамках всероссийской акции «Зелёная весна – 2022» работники компании высадили 270 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной и сирени. Ещё одно направление работы – оказание поддержки Окскому заповеднику. Предприятие также организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне
Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне
Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне
Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне
Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне
Предыдущая статьяЖителя Сараевского района осудят за попытку убить знакомого
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7