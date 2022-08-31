Сотрудники Рязанской НПК высадили молодые деревья в Дашково-Песочне

Работники Рязанской НПК накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности сделали подарок городу – высадили в одном из самых густонаселённых районов Рязани именную аллею пирамидальных тополей. Дерево имеет красивую крону, круглосуточно эти деревья выделяют кислород, а срок их жизни достигает 300 лет.

130 молодых саженцев высадили на улицах Зубковой и Соколова. Вместе с сотрудниками нефтезавода участие в акции приняли сотрудники предприятий Роснефти, представленные в регионе, Рязаньнефтепродукта и РН-Смазочные материалы.

Отметим, что Рязанская НПК вносит большой вклад в охрану окружающей среды региона. Предприятие реализует проекты по повышению уровня экологической и промышленной безопасности в ходе модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведёт экопросветительскую работу со школьниками и студентами. Активное участие нефтяники принимают в субботниках и экологических акциях. В 2022 году в рамках всероссийской акции «Зелёная весна – 2022» работники компании высадили 270 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной и сирени. Ещё одно направление работы – оказание поддержки Окскому заповеднику. Предприятие также организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.