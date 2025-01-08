Во время тушения пожара в городе Энгельсе Саратовской области погибли сотрудники МЧС. Соболезнования выразил официальный телеграм-канал ведомства.

— МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, — говорится в сообщении.

Оба пожарных погибли во время исполнения служебного долга.

Геннадий Афанасьев — начальник 1 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда. 4 года служил в боевых пожарных подразделениях в Саратове.

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Его коллега Жаслан Телеупов — старший пожарный 4 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда. В МЧС служил пять лет.

Сотрудники МЧС погибли в Энгельсе во время тушения пожара после атаки БПЛА. Фото: МЧС России

Соболезнования выразил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, погибшие пожарные до конца выполнили свой профессиональный долг. Их гибель стала невосполнимой утратой для близких и коллег.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении в Энгельсе режима ЧС. После атаки БПЛА на промышленном предприятии произошёл пожар, режим чрезвычайной ситуации ввели после увеличения площади горения.

По словам губернатора, один специалист МЧС России госпитализирован, оказание ему помощи находится на особом контроле министра здравоохранения региона.