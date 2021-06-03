18.2 C
Рязань
Четверг, 3 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Сотрудники ГИБДД анонсировали рейд «Иностранный номер» в Рязанской области

Елена Лобанова
- Advertisement -

В четверг, 3 июня, сотрудники ГИБДД проведут рейд «Иностранный номер» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Данное профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей с иностранными номерами. Госзнаки сверяют с информаций баз данных ГИБДД. В случае нарушения ПДД к водителю применяются меры административного воздействия. 

На сегодняшний день система автоматической фиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения в Рязанской области способна распознать и фиксировать транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]