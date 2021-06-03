Сотрудники ГИБДД анонсировали рейд «Иностранный номер» в Рязанской области

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В четверг, 3 июня, сотрудники ГИБДД проведут рейд «Иностранный номер» в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Данное профилактическое мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей с иностранными номерами. Госзнаки сверяют с информаций баз данных ГИБДД. В случае нарушения ПДД к водителю применяются меры административного воздействия.

На сегодняшний день система автоматической фиксации административных правонарушений в сфере дорожного движения в Рязанской области способна распознать и фиксировать транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками.