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Понедельник, 17 мая, 2021
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Сотрудники ГИБДД проверят таксистов в Рязанской области

Елена Лобанова
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В понедельник, 17 мая, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут очередной рейд. Правоохранители проверят таксистов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекция особое внимание обращает на наличие разрешений на деятельность такси, соответствие атрибутики автомобиля законодательству. Сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние транспорта.

В Рязанской области регионе зарегистрировано 104 перевозчика: 20 – юридические фирмы, 84 – индивидуальные предприниматели. Выдано 2 260 разрешений на работу такси.

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