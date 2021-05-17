Сотрудники ГИБДД проверят таксистов в Рязанской области

В понедельник, 17 мая, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут очередной рейд. Правоохранители проверят таксистов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Госавтоинспекция особое внимание обращает на наличие разрешений на деятельность такси, соответствие атрибутики автомобиля законодательству. Сотрудники ГИБДД проверят техническое состояние транспорта.
В Рязанской области регионе зарегистрировано 104 перевозчика: 20 – юридические фирмы, 84 – индивидуальные предприниматели. Выдано 2 260 разрешений на работу такси.