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Пятница, 21 мая, 2021
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Сотрудники ФСБ внесли представление руководству архангельского «Леруа Мерлен»

Елена Лобанова
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Сотрудники ФСБ внесли представление руководству архангельского гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной стало невыполнение требований антитеррористической защищенности. Об этом сообщают «Новости дня 29«. 

Федеральная служба безопасности проверила эффективность мер антитеррористической защиты на объектах торговли. Особое внимание сотрудники обратили на выполненные обязательных требований защищенности. 

Именно с этой целью проверяющие нагрянули в «Леруа Мерлен». В ФСБ подчеркнули, что в целом работа по повышению безопасности организуется, однако есть ряд нарушений. 

Сотрудники ФСБ внесли представление руководству «Леруа Мерлен». Гипермаркет уже устранил все недостатки.

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