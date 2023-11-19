Сотрудники ЧОП залили газом компанию с участниками СВО на входе в бар

В Южно-Сахалинске не пустили в бар компанию, в которой находились двое участников специальной военной операции, сообщает телеграм-канал СолнцеТВ.

Конфликт произошёл в ночь на 18 ноября у одного из увеселительных заведений. Сначала охранник отказался пустить в рестобар компанию, в которой были двое офицеров, участников СВО. По данным источника, военнослужащие отмечали получение боевых наград.

Очевидец сообщает, что компанию не пустили без объяснения причин, хотя люди вели себя корректно. Затем на место вызвали группу быстрого реагирования ЧОП.

— Препирательства закончились выстрелом в лицо из газового пистолета одному из офицеров, затем ЧОПовец распылил баллон в других участников ссоры, — говорится в сообщении.

Пострадавшие зафиксировали травмы, написали заявление в полицию.

Следственный комитет России после появления сообщения в СМИ инициировал проверку.