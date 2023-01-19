Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Сотрудника рязанской ИК-2 подозревают в получении взятки

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Московский МСО города Рязани СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело о коррупционных преступлениях в отношении сотрудника исправительного учреждения и осуждённого.

По информации следователей, в апреле прошлого года сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН по Рязанской области получил взятку в размере 21,5 тысячу рублей за пронос на режимную территорию колонии и передачу осуждённому 4 мобильных телефонов.

Преступления выявлены ОСБ УФСИН по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

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