Сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина поступило мэру Благовещенска

Жители Благовещенска отправили мэру около сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина.

«Такого, пожалуй, никогда не было. Под сотню обращений в чат-бот с просьбой запретить празднование в Благовещенске Хэллоуина, а также с предложением высказаться на этот счет», — сообщил мэр Олег Имамеев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что законодательно в России нет запрета на празднование Хэллоуина, полномочий отменять его или не разрешать у мэра нет.

Имамеев отметил, что считает праздник чужим для России. Он также выступает против насаждения чужих праздников, продвигаемых в маркетинговых целях.

Имамеев подчеркнул, что не согласен с характеристикой Хэллоуина как безобидного и веселого времяпрепровождения.

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