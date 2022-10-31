Понедельник, 31 октября, 2022
7info

Сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина поступило мэру Благовещенска

На главнуюНовости мира
Изображение от pikisuperstar на Freepik

Жители Благовещенска отправили мэру около сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина.

«Такого, пожалуй, никогда не было. Под сотню обращений в чат-бот с просьбой запретить празднование в Благовещенске Хэллоуина, а также с предложением высказаться на этот счет», — сообщил мэр Олег Имамеев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что законодательно в России нет запрета на празднование Хэллоуина, полномочий отменять его или не разрешать у мэра нет.

Имамеев отметил, что считает праздник чужим для России. Он также выступает против насаждения чужих праздников, продвигаемых в маркетинговых целях.

Имамеев подчеркнул, что не согласен с характеристикой Хэллоуина как безобидного и веселого времяпрепровождения.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/