Сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина поступило мэру Благовещенска

Жители Благовещенска отправили мэру около сотни обращений с просьбой запретить празднование Хэллоуина.
Он уточнил, что законодательно в России нет запрета на празднование Хэллоуина, полномочий отменять его или не разрешать у мэра нет.
Имамеев отметил, что считает праздник чужим для России. Он также выступает против насаждения чужих праздников, продвигаемых в маркетинговых целях.
Имамеев подчеркнул, что не согласен с характеристикой Хэллоуина как безобидного и веселого времяпрепровождения.
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