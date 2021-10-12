Составлен список продуктов для борьбы с осенней хандрой

Специалисты сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» назвали список продуктов, которые помогут справиться с плохим настроением осенью. Об этом сообщают «Известия».
Рацион питания включает в себя следующие позиции:
- Фрукты — тыква, хурма, бананы;
- Морская рыба — стейк сёмги;
- Красное мясо — охлажденная говядина;
- Творог;
- Авокадо;
- Кешью;
- Куриные яйца;
- Тёмный шоколад.
По подсчётам, такое меню обойдётся, в среднем, в 2 тыс. рублей в неделю. Самые дорогие товары в чеке — мясо и рыба.
Как уточнила диетолог Маргарита Макуха, осенью важно употреблять продукты, содержащие витамин D — морскую рыбу, грибы, молочную продукцию.