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Вторник, 12 октября, 2021
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Составлен список продуктов для борьбы с осенней хандрой

Александр Ильин

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Специалисты сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» назвали список продуктов, которые помогут справиться с плохим настроением осенью. Об этом сообщают «Известия». 

Рацион питания включает в себя следующие позиции:

  • Фрукты — тыква, хурма, бананы;
  • Морская рыба — стейк сёмги; 
  • Красное мясо — охлажденная говядина;
  • Творог;
  • Авокадо;
  • Кешью;
  • Куриные яйца;
  • Тёмный шоколад.

По подсчётам, такое меню обойдётся, в среднем, в 2 тыс. рублей в неделю. Самые дорогие товары в чеке — мясо и рыба. 

Как уточнила диетолог Маргарита Макуха, осенью важно употреблять продукты, содержащие витамин D — морскую рыбу, грибы, молочную продукцию. 

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