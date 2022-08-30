Соседи раскрыли детали похищения и изнасилования 7-летней девочки на Курилах

Жители Курильска рассказали подробности задержания Андрея Комарицкого, которого подозревают в изнасиловании 7-летней девочки, пишет КП.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, женщина похитила с детской площадки ребенка, которые понадобился ей, чтобы больные сексуальные фантазии своего любовника. В итоге злоумышленник надругался над жертвой и выбросил ее со второго этажа.

Пострадавшая девочка выжила, но находилась в тяжелом состоянии. Ее на вертолете доставили в больницу Южно-Сахалинска. Вскоре подозреваемого задержали.

«Это случилось на моей улице. Его вели в наручниках с порезанными венами. Он улыбался и махал рукой», — отметила местная жительница.

Возможно, мужчина был не в себе. Его подружку задержали следом. Как стало известно, Андрей отбывал свой первый срок в колонии за изнасилование в больше 20 лет назад.