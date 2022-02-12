Сорокина предложила администратору паблика ПУВР поработать в мэрии Рязани

В ходе публичного отчета перед жителями по итогам работы за 2021 год и планам на 2022 год глава администрации Рязани Елена Сорокина предложила администратору сообщества Вконтакте «Подслушано у водителей Рязани» Георгию Парублеву поработать в мэрии города.

«Георгий, приходите к нам работать. <…> Если не слабак, то сработаемся», — сказала мэр.

Сам Парублёв во время прямого эфира в соцсетях заявил, что такое предложение было для него неожиданностью. Однако он не против поработать в администрации, поскольку таким образом может помочь городу.

Отметим, что в ходе публичного отчёта Георгий Парублёв указал Сорокиной, что рабочая группа при администрации по вопросам качества дорог перестала проводить заседания. Мэр пообещала разобраться в ситуации.