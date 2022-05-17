Место проведения Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2022» в Рязани станет Лыбедский бульвар. Об этом сообщила пресс-служб Минспорта Рязанской области.

Состязания ориентировщиков пройдут 21 мая, начало в 12.00 у ДЦС «Былина».

Организаторы ожидают участие 350 спортсменов из Рязанской области, соседних регионов.

Впервые «Российский Азимут» прошёл в Рязанской области в 2006 году. Это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире.