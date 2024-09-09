Понедельник, 9 сентября, 2024

Солнце атакует Землю: прогнозируется мощная магнитная буря

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

В последние дни на Солнце наблюдалась повышенная активность, сопровождающаяся несколькими выбросами плазмы. Интересно, что большая часть этих выбросов была направлена мимо Земли, не представляя опасности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Однако 7 сентября произошел мощный выброс с видимой стороны Солнца, который, по прогнозам, должен задеть Землю краем. Ожидается, что вечером 10 сентября по московскому времени начнутся магнитные бури уровня 1-2 по 5-балльной шкале. Существует умеренная вероятность (около 30%) появления полярных сияний в европейской части России.

Но это не все. Сегодня утром произошёл новый мощный выброс плазмы, который, судя по всему, направлен прямо на Землю. Вероятность лобового удара для этого облака составляет более 90%.

Данные, поступающие с космического коронографа LASCO, неполны из-за сбоев в работе прибора. Это затрудняет построение математической модели выброса. Однако снимки показывают, что облако с размерами около 30 миллионов километров движется со скоростью около 800 км/с. Такая скорость означает, что солнечная плазма достигнет Земли примерно в середине дня 11 сентября.

Важно отметить, что два солнечных выброса могут слиться в одну мощную бурю, которая продлится около суток.

Наблюдаемое двойное облако на снимках состоит из двух частей: правое, не представляющее опасности для Земли, и центральное, которое движется прямо к нашей планете.

Ученые ожидают новых данных с наземных и космических средств наблюдения, чтобы уточнить прогноз.

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